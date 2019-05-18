MBC و''نتفليكس'' ترغبان في شراء مسلسل " مشاعر"

صرح منتج ومدير قناة قرطاج+ لسعد خذر لاذاعة موزاييك أمس أنّهم بصدد دراسة عدة عروض لبيع مسلسل "مشاعر " المشترك التونسي الجزائري الى قنوات أجنبيّة وأكد أنّ من بين هذه القنوات MBC و''نتفليكس'' اللتان عبّرتا عن رغبتهما في اقتناء العمل ودبلجته.

وعبّر عن رضاه عن ردود الأفعال ونسب المشاهدة التي حققها العمل، متابعا أنّ الجميع توقع النجاح لباقي الأعمال المتنافسة في رمضان وتجاهلوا "مشاعر" لكنهم كانوا متأكدين أنه سيكون المسلسل الحدث حتى قبل عرضه وهو ما تحقق فعلا، حسب تعبيره.