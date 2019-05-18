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رؤوف كوكة يرد على اتهامه بـ"فبركة" الكاميرا الخفية

السبت 18/مايو/2019 - 04:27 م
رؤوف كوكة يرد على اتهامه بـفبركة الكاميرا الخفية
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محمد وليد الجموسي
 
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أكدّ المخرج التونسي "رؤوف كوكة" أنّ بعض حلقات "الكاميرا الخفية" التي تمّ بثها في قناة" 218 ليبية" و لا تتجاوز مدتها 9 دقائق، يتطلب تصويرها 5 أيام.
 و كشف "كوكة" رداّ عن اتهامات وُجهت له بـ"فبركة" مقالب "الكاميرا الخفية"،أنه حرصا منه على خلق صورة جميلة، يتم تصوير بعض المشاهد بآلات تصوير مكشوفة، مؤكدا إعادة تصوير بعض اللقطات "لتصحيحها".
و عبّر "كوكة"، عن استعداده لمدّ الشخص الذي قام بتسريب الصورة التي تبيّن عملية تصوير إحدى الحلقات بشكل مكشوف، بمعلومات إضافية حول كواليس عملية التصوير، مشيرا إلى أنّ 70% ممّا تتعرض له الشخصيات الظاهرة أمام عدسات الكاميرا يتم إعداده مُسبقا عبر شبكة كبيرة من المساعدين و من الأصدقاء. 
و أشار "كوكة" إلى أنّ حلقات "الكاميرا الخفيّة" نجحت في استقطاب عشرات ملايين المشاهدين في بعض حلقات الموسم الفارط، مضيفا أنّه حريص في أعماله، على خلق لحظات سعادة و تجنب مشاهد العنف و إذلال و إهانة "ضحايا المقالب" على غرار ما يتعرضون له في بعض البرامج الأخرى.
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