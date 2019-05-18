الجائزة الاقليمية ابن شباط: إسناد ميداليات الى باحثين تونسيين واجانب

منح القائمون على جائزة الإقليمية إبن شباط ، أمس الجمعة، ميداليات الجائزة في دورتها الثانية الى عدد من الباحثين والجمعيات.

وتوج بالجائزة ، في مجال البحث العلمي الباحثان التونسي عمر قدور والمصري عبد الفتاح الشيخ، في حين اسندت الجائزة ، في المجال الثقافي، إلى التونسي أحمد السناوي والمرحوم علي جيزة مؤسس مركز ثقافي يهتم بالفنون التشكيلية الواحية بالشبيكة

وتحصلت جمعيتان من الجزائر والمغرب على الجائزة الخاصة بمجال المشاريع المندمجة في حين توج كل من الخبير بالبنك الدولي توفيق بنونة ورئيس المنتدى للسياحة التضامنية و الفرنسي جون ماري كونومبو بالجائزة الخاصة بمجال التعاون الدولي والشراكة.

ومنحت هذه الجائزة التي تتشارك فيها كل من مصر وليبيا والمغرب والجزائر وموريتانيا الى جانب تونس، على هامش انعقاد المؤتمر الإقليمي حول الواحات المنعقد بمدينة تورز.