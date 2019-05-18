ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مدير ''قرطاج+'': لوبيات تحاول ضرب القناة من خلال استطلاعات الرأي

السبت 18/مايو/2019 - 04:22 م
مدير ''قرطاج+'': لوبيات تحاول ضرب القناة من خلال استطلاعات الرأي
Advertisements
طباعة
محمد وليد الجموسي
 
Advertisements
كّد لسعد خذر مدير قناة قرطاج+ أمس لاذاعة موزاييك ،  أنّ لوبيات تحاول ضرب القناة وإفشال أعمالها من خلال استطلاعات الرأي الموجّهة.  
وقال إنّ استطلاعات الرأي "موضوع أصبح محسوما والدولة أخذت الأمر بيدها وهناك مشروع لإقامة مؤسسة سبر آراء ترعاها لإنهاء الجدل ولعبة المصالح" حسب تعبيره.
وأضاف خذر "هناك لوبيات تسعى ما استطاعت لإضعاف مجموعة على حساب مجموعة أخرى وهناك أصحاب مؤسسات دخلوا في رهان اقتصادي كبير ما جعلهم يرفضون صعود قنوات جديدة ويعملون على إضعافها على غرار ما تعرضت له قناة التاسعة ".
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الرابطة التونسية المحترفة الأولى
النجم الساحلي
0
x
16:00
0
الترجي الرياضي
الدوري الإسباني
ليفانتي
2
x
13:00
2
أتلتيكو مدريد
إشبيلية
0
x
16:15
0
أتلتيك بيلباو
الدوري الإيطالي
أودينيزي
3
x
15:00
0
سبال
ساسولو
-
x
20:30
-
روما
الدوري الألماني
بايرن ميونيخ
1
x
15:30
0
آينتراخت فرانكفورت
بوروسيا مونشنجلادباخ
0
x
15:30
1
بوروسيا دورتموند
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
21:00
-
ديجون