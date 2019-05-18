مدير ''قرطاج+'': لوبيات تحاول ضرب القناة من خلال استطلاعات الرأي

كّد لسعد خذر مدير قناة قرطاج+ أمس لاذاعة موزاييك ، أنّ لوبيات تحاول ضرب القناة وإفشال أعمالها من خلال استطلاعات الرأي الموجّهة.

وقال إنّ استطلاعات الرأي "موضوع أصبح محسوما والدولة أخذت الأمر بيدها وهناك مشروع لإقامة مؤسسة سبر آراء ترعاها لإنهاء الجدل ولعبة المصالح" حسب تعبيره.