مدير ''قرطاج+'': لوبيات تحاول ضرب القناة من خلال استطلاعات الرأي
السبت 18/مايو/2019 - 04:22 م
محمد وليد الجموسي
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كّد لسعد خذر مدير قناة قرطاج+ أمس لاذاعة موزاييك ، أنّ لوبيات تحاول ضرب القناة وإفشال أعمالها من خلال استطلاعات الرأي الموجّهة.
وقال إنّ استطلاعات الرأي "موضوع أصبح محسوما والدولة أخذت الأمر بيدها وهناك مشروع لإقامة مؤسسة سبر آراء ترعاها لإنهاء الجدل ولعبة المصالح" حسب تعبيره.
وأضاف خذر "هناك لوبيات تسعى ما استطاعت لإضعاف مجموعة على حساب مجموعة أخرى وهناك أصحاب مؤسسات دخلوا في رهان اقتصادي كبير ما جعلهم يرفضون صعود قنوات جديدة ويعملون على إضعافها على غرار ما تعرضت له قناة التاسعة ".
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