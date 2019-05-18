أحمد السقا يعنف إنجي المقدم عقب اتهامها له بقتل محمد ممدوح في "ولد الغلابة"

بدأت الحلقة ١٢ من مسلسل ولد الغلابة، للفنان أحمد السقا والمذاعة عبر فضائية Mbc مصر، بالقبض على عيسى وفرح بعد اتهام صفية إنجي المقدم، أخته له بقتل ضاحي.





وجاوب عيسي، وفرح على جميع أسئلة النيابة بحرص شديد حيث أزالوا جميع الشكوك التي أثُيرت حولهما، بسبب صفية.





وطلب عيسى من فرح أن لا تسافر للقاهرة حتى لا يشك فيها أحدا وألا تقابله أو تتحدث معه حتى لا يشك في أمرهما.





ويذهب السقا الي منزلهم ليعانف ويضرب أخته، إنجي المقدم على فعل ذلك من أجل ضاحي وهو سبب كل ما هم فيه من أحداث سيئة ولا يهمها إخواتها .





"ولد الغلابة" تأليف أيمن سلامة، بطولة أحمد السقا، محمد ممدوح، هادي الجيار، إنجي المقدم، مي عمر، هبة مجدي، إدوارد، سلوى عثمان، كريم عفيفي، وريم سامي، إخراج محمد سامي.