محمد علي بن جمعة : " لا أثق في ذوق المتفرجين.."

قال الممثل محمد علي بن جمعة في تصريح لاذاعة موزاييك أنّ السلسلة الهزلية ''دار نانا'' التي تعرض يوميا على قناة 'نسمة' تجربة جديدة يخوضها وسعيد بها خاصة أنّه يقدّم ولأوّل مرّة دورا كوميديا.

وأوضح أنّه بعد مسلسل "الدوامة" والنجاح الذي حققه والجوائز التي تحصل عليها اقترح عليه دور في مسلسل درامي وآخر في "جنون القايلة" فاختار العمل الأخير لأنه يحب التعامل مع الأطفال ، متابعا أنّه تخوف هذه السنة من تجربة "دار نانا" لكن يوسف الفارحي ومحمد علي ميهوب تمسكا به وأقنعاه بالمشاركة.

وشدّد محمد علي بن جمعة أنّه لا يثق في ذوق المشاهدين واختياراتهم لبعض الأعمال على حساب أخرى "لهذا يجب توجيه الذوق من خلال أعمال مختلفة وحتى لو لم تنجح في البداية الأكيد أنها ستجد حظها فيما بعد".

وفي سؤاله عن تصريح سابق قال فيه "أنّ التمثيل غير مهم في حياته وهو ممثل في وقت الفراغ"، أوضح بن جمعة أنه غير "مهووس" بالتمثيل في شهر رمضان فقط لأن له مشاريع اخرى على غرار السينما وتدريس المسرح ولديه مشروع "المخزن" الثقافي إلى جانب نشاطه في المجتمع المدني.