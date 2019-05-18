صراع أندية القسم الثالث على خطف"دومينيك" ناشئ الألومنيوم

دخل اللاعب عبدالله دومينيك، مهاجم فريق الألومنيوم مواليد97، اهتمامات العديد من أندية القسم الثالث، للاستفادة من خدمات اللاعب في الموسم المقبل، بعد تألقه الموسم المنقضي مع فريقه، ببطولة كأس مصر، كونه اهم أسباب بلوغ الفريق لدور ال16، ببطولة كأس مصر للشباب مواليد97، في نسختها الأولى.





وعلم “الفجر الرياضي” إن اللاعب دخل في مفاوضات مع أكثر من نادي، منها نادي قنا، ونادي رأس غارب، والاقصر، وكانت رغبة اللاعب في الاستمرار مع الفريق، اهم عقبات تلك الأندية، في الحصول على خدمات اللاعب.



