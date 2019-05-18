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صراع أندية القسم الثالث على خطف"دومينيك" ناشئ الألومنيوم

السبت 18/مايو/2019 - 04:20 م
صراع أندية القسم الثالث على خطفدومينيك ناشئ الألومنيوم
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عاطف العدوي
 
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دخل اللاعب عبدالله دومينيك، مهاجم فريق الألومنيوم مواليد97، اهتمامات العديد من أندية القسم الثالث، للاستفادة من خدمات اللاعب في الموسم المقبل، بعد تألقه الموسم المنقضي مع فريقه، ببطولة كأس مصر، كونه اهم أسباب بلوغ الفريق لدور ال16، ببطولة كأس مصر للشباب مواليد97، في نسختها الأولى.


وعلم “الفجر الرياضي” إن اللاعب دخل في مفاوضات مع أكثر من نادي، منها نادي قنا، ونادي رأس غارب، والاقصر، وكانت رغبة اللاعب في الاستمرار مع الفريق، اهم عقبات تلك الأندية، في الحصول على خدمات اللاعب.


وقال “دومينيك” لـ”الفجر الرياضي” إنه لايفكر في الانتقال لأي نادي في تلك الفترة، وانتقاله لايأتي الا بعد موافقة إدارة نادي الألومنيوم، “بيتي الذي تربيت فيه” موضحا أنه يقدر ويحترم جميع الأندية التي ترغب في ضمه، ولكن انتقاله لايأتي الا بعد معرفة موقفه بالنسبة لنادي الحالي.

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