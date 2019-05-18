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الوطنية الليبية للنفط: الوضع المضطرب سيفقدنا 95% من إنتاج النفط

السبت 18/مايو/2019 - 04:13 م
الوطنية الليبية للنفط: الوضع المضطرب سيفقدنا 95% من إنتاج النفط
ارشيفية
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وكالات
 
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قال رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، السبت، إنه إذا استمرت حالة عدم الاستقرار في البلاد فسنفقد 95% من الإنتاج.

وأضاف المسؤول الليبي أنه وقع هجوم قرب حقل نفطي قريب من منطقة زلة اليوم السبت.

وتعرض حاجز أمني قرب حقل نفطي في جنوب ليبيا صباح السبت لهجوم تبناه تنظيم داعش أدى إلى مقتل حارسين وخطف أربعة، في ثالث هجوم من نوعه للتنظيم خلال أسبوعين، بحسب مصادر عسكرية.

ووقع الهجوم في منطقة الجفرة التي تبعد 650 كلم جنوب شرق طرابلس، وتسيطر عليها قوات الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر.

وقال مصدر في الجيش الليبي لفرانس برس السبت، إن "الهجوم الإرهابي في زلة ذبح فيه اثنان من الحراسات وخطف أربعة".

ولم يوضح ما إذا كان القتلى من العسكر أم من المدنيين المسلحين.

وتبعد زلة مسافة 150 كلم جنوب بلدة الجفرة.

وتضم الجفرة خمس بلدات هي سوكنة وهون ودان والفقهاء وزلة. وتتعرض الفقهاء وزلة لهجمات متكررة كونها قريبة من حقول نفطية ومن الطرق التي تربط الجنوب بالشمال الليبي.
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