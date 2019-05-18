المخرجة آمال علوان تقول " لم يخطر ببالي يوما أن أخرج برنامجا دينيا .."

أكدت الممثلة والمخرجة آمال علوان أنها لم تفكر يوما في إنتاج برنامج ديني رغم أنها لاحظت في الموسم الرمضاني الفارط نقصا فادحا في البرامج الدينية التي بثتها التلفزة الوطنية.

وأوضحت علوان في حوار على اذاعة جوهرة أنها تحدثت مع رئيسها المباشر في التلفزة التونسية حول عدد من النقاط على غرار نقص البرامج ذات الطابع الديني ورغبتها في إخراج سلسلة هزلية أو مسلسل درامي غير أنه طلب منها قبل بداية الإعداد للموسم الرمضاني الحالي أن تقدم فكرة وتصورا لبرنامج ديني.

واشارت علوان إلى أنه رغم الطلب المفاجئ من لسعد الساكر فإنها أعدت تصورا جديدا لاقى القبول من إدارة التلفزة التونسية وقامت بإخراج فقرة "تجليات" التي تبث يوميا على الوطنية الأولى.

وعبّرت الممثلة والمخرجة عن سعادتها بنجاح هذه التجربة رغم العراقيل العديدة التي اعترضتها والتي من ضمنها إخلال أحد الفنانين بالإتفاق الحاصل معه وغاب عن جلسة التصوير.