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ثروت راغب: مصر مؤهلة لتكون مركزا إقليميا في صناعة البتروكيماويات

السبت 18/مايو/2019 - 04:20 م
ثروت راغب: مصر مؤهلة لتكون مركزا إقليميا في صناعة البتروكيماويات
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هدى عبدالرازق
 
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قال الدكتور ثروة راغب، أستاذ هندسة البترول والطاقة، إن مصر تنتج نحو 4،5 مليون طن بتروكيماويات، مؤكدا أن إنتاج مصر من البتروكيماويات ارتفع كثيرًا، ومؤهلها أن تكون مركز إقليمي في صناعة البتروكيماويات.

وأشار "راغب"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم السبت، إلى أن هناك خطة للدولة أن يتم إنشاء 14 مجمع بتروكيماويات خلال الفترة من 2002 حتى 2022، وحتى الآن تم إنشاء 6 مجمعات فقط.

وأضاف أن صناعة البتروكيماويات تعد الحصان الأسود لتحسين الاقتصاد القومي الفترة المقبلة، حيث تمثل البتروكيماويات 3% من الدخل القومي للدولة، وهناك مخطط لزيادة تلك النسبة.
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المزيد عن: محافظات ثروة راغب بتروكيماويات أخبار مصر
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