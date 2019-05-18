ثروت راغب: مصر مؤهلة لتكون مركزا إقليميا في صناعة البتروكيماويات
السبت 18/مايو/2019 - 04:20 م
هدى عبدالرازق
Advertisements
Advertisements
قال الدكتور ثروة راغب، أستاذ هندسة البترول والطاقة، إن مصر تنتج نحو 4،5 مليون طن بتروكيماويات، مؤكدا أن إنتاج مصر من البتروكيماويات ارتفع كثيرًا، ومؤهلها أن تكون مركز إقليمي في صناعة البتروكيماويات.
وأشار "راغب"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم السبت، إلى أن هناك خطة للدولة أن يتم إنشاء 14 مجمع بتروكيماويات خلال الفترة من 2002 حتى 2022، وحتى الآن تم إنشاء 6 مجمعات فقط.
وأضاف أن صناعة البتروكيماويات تعد الحصان الأسود لتحسين الاقتصاد القومي الفترة المقبلة، حيث تمثل البتروكيماويات 3% من الدخل القومي للدولة، وهناك مخطط لزيادة تلك النسبة.
Advertisements
المزيد عن: محافظات ثروة راغب بتروكيماويات أخبار مصر
- ميناء دمياط يتوسع في إنشاء مراكز لوجيستية لتطوير صناعة البتروكيماويات
- كيف يمكن الاستغناء عن النفط في الدخل السعودي ؟
- أستاذ هندسة بترول: لولا ترسيم الحدود مع قبرص ما استطعنا حفر بئرًا واحدًا في حقل ظهر
- "البترول": وضع 6 مشروعات بتروكيماويات جديدة باستثمارات 2 مليار دولار
- أستاذ هندسة طاقة: مصر مؤهلة بشكل كبير لجذب الاستثمارات التعدينية (فيديو)
- أستاذ هندسة الطاقة: مصر تصنع التاريخ بتنظيمها منتدي غاز شرق المتوسط
- أستاذ هندسة: مصر لديها خطة لإقامة 14 مجمع بتروكيماويات حتى 2022