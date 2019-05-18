ثروت راغب: مصر مؤهلة لتكون مركزا إقليميا في صناعة البتروكيماويات

قال الدكتور ثروة راغب، أستاذ هندسة البترول والطاقة، إن مصر تنتج نحو 4،5 مليون طن بتروكيماويات، مؤكدا أن إنتاج مصر من البتروكيماويات ارتفع كثيرًا، ومؤهلها أن تكون مركز إقليمي في صناعة البتروكيماويات.





وأشار "راغب"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم السبت، إلى أن هناك خطة للدولة أن يتم إنشاء 14 مجمع بتروكيماويات خلال الفترة من 2002 حتى 2022، وحتى الآن تم إنشاء 6 مجمعات فقط.



