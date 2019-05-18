الكهرباء: 20 ألف ميجاوات زيادة احتياطية في الإنتاج اليوم
السبت 18/مايو/2019 - 04:09 م
أ ش أ
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كشف مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج، اليوم السبت، تبلغ 20 ألف ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم أمس الجمعة خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.
ويبلغ الحمل الأقصى المتوقع اليوم السبت 26 ألفا و600 ميجاوات، مقابل 25 ألفا و500 ميجاوات أمس الجمعة، وفقا لما ذكره المرصد في نشرته اليوم، التي أشار فيها إلى أن الحمل الأدنى بلغ 20 ألف ميجاوات.
ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى الثالثة و20 دقيقة عصرا، وكان قد ظهر أمس الجمعة باللون الأخضر طوال اليوم.
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