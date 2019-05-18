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الإعلامي زياد كريشان : على البورقيبيين الكف عن تبرير جريمة اغتيال بن يوسف

السبت 18/مايو/2019 - 04:12 م
الإعلامي زياد كريشان : على البورقيبيين الكف عن تبرير جريمة اغتيال بن يوسف
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محمد وليد الجموسي
 
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اعتبر المحلل السياسي زياد كريشان تعليقا على محاكمة قتلة الزعيم صالح بن يوسف ان العائلة هي التي قدمت ملف الشكوى لمعرفة الحقيقة واعتذار الدولة و رفضت منذ البداية تبني القضية من اي حزب سياسي.
و أضاف كريشان في ميدي شو على راديو موزاييك ان بعض البورقيبيين يبررون تصفية بن يوسف لانه الأخير فكر في قتل بورقيبة و هذا عيب و غير مقبول ، كما استغرب تصريحات عبير موسي التي اتهمت فيها الغنوشي و النهضة باثارة القضية لأن عائلة بن يوسف تريد معرفة الحقيقة و على البورقيبيين الاعتراف بأخطاء بورقيبة .
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