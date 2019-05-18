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بشرى بالحاج حميدة: من المستحيل الانتهاء من مشروع قانون المساواة في الميراث

السبت 18/مايو/2019 - 04:10 م
بشرى بالحاج حميدة: من المستحيل الانتهاء من مشروع قانون المساواة في الميراث
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محمد وليد الجموسي
 
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إعتبرت رئيسة لجنة الحقوق والحريات بشرى بالحاج حميدة أنّه ّأصبح من المستحيل الانتهاء من مشروع قانون المساواة في الميراث نتيجة تعرّضه إلى التعطيل الممنهج في ظل مرور 6 أشهر على ايداعه بمجلس نواب الشعب وعدم عقد سوى جلسة استماع وحيدة بخصوصه.
وأفادت في حوار لصحيفة المغرب في عددها الصادر اليوم السبت 18 ماي 2019، بأنّه من المستحيل اليوم مناقشة المشروع والقيام بالاستماعات و عرضه على جلسة عامة خلال الفترة القصيرة التى تبقت من عمر المجلس، وفق تقديرها. 
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