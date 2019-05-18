نهضة بركان تطعن ضد العقوبات المسلطة على النادي الصفاقسي وتطالب بالتشديد

ذكرت صحيفة ''الصباح'' المغربية الجمعة 17 ماي 2019 بأن هيئة نهضة بركان وفوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قررا استئناف قرار لجنة التأديب الصادر بحق النادي الرياضي الصفاقسي بعد الأحداث التي عرفتها مباراة الدور نصف النهائي لكأس الاتحاد الإفريقي.

مسؤولو الفريق المغربي اعتبروا أن العقوبات التي طالت فريق عاصمة الجنوب ''هزيلة'' ولا ترتقي إلى ما اقترفه اللاعبون من اعتداء بالعنف على الحكم وتحطيم لتجهيزات حجرات الملابس مطالبين على هذا الأساس بالتعويض.

وأضافت ذات الصحيفة بأن تمتيع النادي الصفاقسي بظروف التخفيف يعود إلى ما أسمته الحملة الاعلامية الشرسة التي شنتها الجامعة برئاسة وديع الجريء بغية التأثير في قرارات رئيس لجنة التأديب رايمون هاك، كما أضافت الصحيفة بأن لجنة الاستئناف ستبت على هامش مباراة نهائي الكاف في طعن نهضة بركان.