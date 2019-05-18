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مهمة تحفيزية لكبار الزمالك قبل موقعة نهائي الكونفدرالية

السبت 18/مايو/2019 - 04:06 م
مهمة تحفيزية لكبار الزمالك قبل موقعة نهائي الكونفدرالية
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الفجر الرياضي
 
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قرر لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك "الكبار"، أمثال محمود عبد الرحيم جنش وحازم إمام ومحمد إبراهيم وطارق حامد، عقد جلسات مستمرة مع زملائهم بالفريق للحديث معهم، من أجل تخطي مباراة نهضة بركان المغربى.

 

ويرغب لاعبو الزمالك الكبار، في تحفيز زملائهم ومطالبتهم بالظهور الجيد أمام نهضة بركان، وتحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة العودة.

 

ويستعد الزمالك، لمواجهة نهضة بركان المغربى، غداً الأحد في ذهاب نهائي "الكونفدرالية" الأفريقية، بالمغرب.


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المزيد عن: نهضة بركان كورة رياضة الزمالك أخبار الرياضة
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