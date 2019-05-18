حزب البديل التونسي يستنكر محاكمة الحبيب بورقيبة ويحذر من فتح جروح الماضي

نشر حزب البديل التونسي ا بيانا استنكر من خلاله محاكمة الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة في قضية اغتيال القيادي صالح بن يوسف، لافتا إلى أن مسار العدالة الانتقالية كان ولا يزال متعثرا ولن يتم إنجاحه إلا بالمصالحة الشاملة.

حزب البديل اعتبر مقتل مقتل القيادي صالح بن يوسف قضية تجاوزتها الأحداث أبعد ما يكون عن اهتمامات التونسييين واصفا إياها بالتوظيف السياسي الرخيص.