مدنين : حشرة ''البق'' تجتاح السجن المدني بحربوب وإصابات في صفوف المساجين
السبت 18/مايو/2019 - 04:04 م
محمد وليد الجموسي
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أكد مصدر مطلع لمراسل « IFM » بولاية مدنين أن السجن المدني بحربوب يعرف اجتياحا غير مسبوق لحشرة البق، وهو ما خلّف عددا كبيرا من الإصابات في صفوف المساجين .
ووفق نفس المصدر فإن عددا من المساجين تعرضوا لإصابات بليغة جراء هذه الحشرة الخطيرة و السامة مؤكدا أن عمليات مداواة هذه الحشرة تتم بطريقة بدائية جدا من خلال سكب البنزين في غرف المساجين وفق رواية المساجين .
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