مدنين : حشرة ''البق'' تجتاح السجن المدني بحربوب وإصابات في صفوف المساجين

أكد مصدر مطلع لمراسل « IFM » بولاية مدنين أن السجن المدني بحربوب يعرف اجتياحا غير مسبوق لحشرة البق، وهو ما خلّف عددا كبيرا من الإصابات في صفوف المساجين .

ووفق نفس المصدر فإن عددا من المساجين تعرضوا لإصابات بليغة جراء هذه الحشرة الخطيرة و السامة مؤكدا أن عمليات مداواة هذه الحشرة تتم بطريقة بدائية جدا من خلال سكب البنزين في غرف المساجين وفق رواية المساجين .