الهلال والنصر.. موسم المناوشات يبدأ مبكرا









بدأ موسم المناوشات مبكرا بين الغريمين النصر والهلال، بعد خطف العالمي للقب الدوري السعودي من أيدي الزعيم بفارق نقطة وحيدة.





وشهدت وسائل التواصل الإجتماعي الكثير من تبادل الإتهامات والتهكم بين مسؤولي الناديين الكبيرين والتي امتدت إلى وسائل الإعلام بالمملكة.





وبدأ الأسطورة الهلالية سامي الجابر رحلة المناوشات على وسائل التواصل الإجتماعي، حيث تهكم الجابر عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" على عدد بطولات النصر والاتحاد قائلا : عدد بطولات النصر والاتحاد مجتمعين يساوي عدد بطولات الزعيم".





وخرج رئيس نادي النصر بعد التتويج باللقب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي وتبادل التغريدات "تويتر" ليشير بأفضلية تأجيل المناوشات حتى نهاية شهر رمضان المبارك.





ولم تلعب صحيفة الجزيرة دور المشاهد لتلك المناوشات بل شاركت بعد تتويج النصر كبطل لدوري المحترفين السعودي بمقال تشير فيه إلى أن فوز النصر بالدوري جاء بمساعدة الحكام قبل أن تخرج مقدمة اعتذار رسمي عن المقال.





وقرر الحساب الرسمي لنادي النصر أخذ خطوة تجاه تلك المناوشات ليخرج مهنئا فريق التعاون على المركز الثالث ومؤكدا أنه يستحق وصافة الترتيب على غيره، قبل أن يضطر لحذفها بعد عدة دقائق.





وتنوي إدارة النصر توجيه ضربة قوية للهلال بالتعاقد مع كاريو مهاجم بنفيكا والمعار للزعيم بعد انتهاء مدة الإعارة مقابل 15 مليون يورو.



