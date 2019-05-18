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لسحور صحي.. تعرفي على فوائد الزبادي في رمضان

السبت 18/مايو/2019 - 02:55 م
لسحور صحي.. تعرفي على فوائد الزبادي في رمضان
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يعد الزبادي من أكثر الأطعمة الصحية للجسم، وهو ضروري خلال شهر رمضان الكريم، وله أهمية كبرى في مساعدة الجسم على تحمل الجوع والعطش لفترات طويلة، كما له العديد من الفوائد للجهاز الهضمي؛ لما يحتويه على نسب من البكتيريا المفيدة لصحة المعدة.

يحتوي الزبادي على نسب كبيرة من الكالسيوم والفيتامينات كفيتامين ب 12 وب 2 وب 3 وب 6 وفيتامين أ وأيضًا د وفيتامين ج وك، بالإضافة إلى البروتين والألياف الغذائية والفوسفور والمغنيسيوم والزنك والحديد والفوليك.

يساعد الزبادي على تيسير عمليات هضم الطعام.
يساعد الزبادي خالي الدسم في التخلص من أعراض الحموضة.
يعمل الزبادي على مساعدة الجسم في النوم بشكل مريح.
يمد الجسم بنسب مناسبة من الكالسيوم.
يساهم الزبادي بشكل كبير في تقليل حدة الإسهال عن طريق تنظيم حركة الأمعاء.
يقلل من حدة أعراض مرض القولون العصبي.
يقوي من مناعة الجسم.
يقي من الإصابة بهشاشة العظام.
للزبادي دور كبير في الإحساس بالشبع.
يعمل الزبادي قليل الدسم على ضبط الكوليسترول.
تناول الزبادي بشكل منتظم يضبط ضغط الدم، كما يقلل من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.
يلعب دور كبير في شفاء أنواع من العدوى التي قد تصيب الجهاز الهضمي.
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