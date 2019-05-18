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عرض ضخم من العين لضم مهاجم التعاون

السبت 18/مايو/2019 - 02:56 م
عرض ضخم من العين لضم مهاجم التعاون
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محمد عامر
 
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ذكرت صحيفة "الرياضية" أن إدارة العين تستعد لتقديم عرض ضخم من أجل ضم تاوامبا مهاجم نادي التعاون السعودي خلال الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت الصحيفة أن العين يجهز عرضا بقيمة 5 ملايين دولار للحصول على خدمات المهاجم الكاميروني ليندر تاوامبا.

ويرتبط المهاجم صاحب ال29 عاما بعقد مع التعاون حتى نهاية موسم 2020، وقدم تاوامبا موسما مميزا مع النادي القصيمي حيث سجل 2‪1‪ هدفا حل بهم وصيفا لترتيب هدافي الدوري السعودي خلف المغربي حمدالله.

ويقترب العين من خطف البرتغالي بيدرو إيمانويل مدرب التعاون بعد رفضه التجديد للنادي السعودي.

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