عرض ضخم من العين لضم مهاجم التعاون





ذكرت صحيفة "الرياضية" أن إدارة العين تستعد لتقديم عرض ضخم من أجل ضم تاوامبا مهاجم نادي التعاون السعودي خلال الإنتقالات الصيفية المقبلة.





وأشارت الصحيفة أن العين يجهز عرضا بقيمة 5 ملايين دولار للحصول على خدمات المهاجم الكاميروني ليندر تاوامبا.





ويرتبط المهاجم صاحب ال29 عاما بعقد مع التعاون حتى نهاية موسم 2020، وقدم تاوامبا موسما مميزا مع النادي القصيمي حيث سجل 2‪1‪ هدفا حل بهم وصيفا لترتيب هدافي الدوري السعودي خلف المغربي حمدالله.





ويقترب العين من خطف البرتغالي بيدرو إيمانويل مدرب التعاون بعد رفضه التجديد للنادي السعودي.



