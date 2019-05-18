الولايات المتحدة تلغي الرسوم على واردات الصلب والألمنيوم من كندا والمكسيك

أعلنت الولايات المتحدة إلغاء الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم من كندا والمكسيك.





وقال ترامب “توصلنا للتو الى اتفاق مع كندا والمكسيك، وسنبيع سلعنا في هذين البلدين من دون فرض رسوم أو رسوم باهظة”.





وفي وقت سابق، ذكرت مصادر لم تكشف عن اسمها، أن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق لإلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على واردات الصلب والألمنيوم من كندا والمكسيك، على أن يلغي هذان البلدان رسوما عقابية فرضاها على منتجات أمريكية.





ويزيل الاتفاق، الذي كشفت عنه مصادر في الولايات المتحدة وكندا شريطة عدم الكشف عن هوياتها، عقبة كبرى أمام تمرير معاهدة جديدة تحل محل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا).





وفي العام الماضي، فرض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رسوما بنسبة 25 في المائة على واردات الصلب و10 في المائة على واردات الألمنيوم.





واستغل الرئيس قانونا يعود إلى عام 1962 لفرض رسوم جمركية على منتجات حددت وزارة التجارة أنها تهدد الأمن القومي.





ويقول ترامب إن الإدارات السابقة لم تستطع أن تحمي التجارة الأمريكية، ويدافع عن إبرام اتفاقيات جديدة مع الشركاء بهدف ضبط الميزان التجاري.





وعلى صعيد آخر، طمأن ترامب، مؤخرا، بأن الحرب التجارية المتصاعدة حدّتها بين بلاده والصين ما هي سوى “شجار صغير”، مؤكّداً أنّه ما زال بإمكان البلدين التوصّل إلى اتّفاق يضع حدّاً لها.





وكان ترامب شنّ الحرب التجارية العام الماضي لإجبار الصين على القيام بإصلاحات اقتصادية كبيرة وخفض العجز التجاري الهائل بين البلدين.