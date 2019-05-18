انتشال سيارة ملاكي بعد سقوطها بترعة المريوطية

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نجح رجال الإدارة العامة للمرور والحماية المدنية، في انتشال سيارة ملاكي عقب سقوطها في ترعة المريوطية، بجوار فندق سياج، دائرة قسم شرطة الهرم، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.



وتلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا من شرطة النجدة بسقوط سيارة ملاكي بترعة المريوطية، بجوار فندق سياج، وعلى الفور إنتقل رجال المرور، وصحبتهم اوناش الاستغاثة، كما دفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، بقوات الإنقاذ النهري، وتم انتشال، ولم يسفر الحادث عن وقوع ايه خسائر بشرية.



وتوصلت التحريات إلى أنه حال سير السيارة بالطريق اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، ما أسفر عن سقوطها بترعة المريوطية، موضحة بأن قائد السيارة قفز منها حال سقوطها بالترعة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.



