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خطأ إلكتروني سبب الأزمة بين أهلي جدة وصانع ألعابه

السبت 18/مايو/2019 - 02:41 م
خطأ إلكتروني سبب الأزمة بين أهلي جدة وصانع ألعابه
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محمد عامر
 
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كشفت تقارير صحفية صباح اليوم أن سبب الأزمة التي حدثت بين إدارة أهلي جدة وصانع ألعاب الفريق نيكولاي ستانسيو هو خطأ إلكتروني.

وذكرت صحيفة " الرياضية" أن حدوث خطأ في النظام الإلكتروني منع تحويل الرواتب المتأخرة للاعب الروماني مثل بقية زملائه، الأمر الذي أدى إلى غضبه تاركا الفريق وعائدا لبلاده.

ووفقا للصحيفة فإن إدارة النادي تمكنت من تدارك الخطأ وتحويل الثلاث رواتب المتأخرة لحساب اللاعب قبل مباراة الاتفاق الأخيرة بختام الدوري.

وأكدت إدارة النادي أن اللاعب لم يعد لديه أي رواتب متأخرة، ويتبقى له مقدم العقد الذي تم توقيعه في يناير الماضي فقط.

وأنهى الأهلي موسمه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بالتأهل لدوري أبطال آسيا على حساب الشباب برصيد 5‪5‪ نقطة بالمركز الرابع.

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