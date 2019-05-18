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إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بكفر الدوار

السبت 18/مايو/2019 - 02:40 م
إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بكفر الدوار
انقلاب سيارة
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إسلام أمين
 
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أصيب قبل قليل، مساعد شرطة واثنين آخرين بجروح وسحجات وكدمات شديدة بأماكن متفرقة بالجسم أثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الزراعي السريع أمام عزبة الجرن بدائرة مركز كفر الدوار، وتم نقل المصابين للمستشفي العام لتلقى العلاج اللازم.

تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة كفر الدوار يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الزراعي السريع أمام عزبة الجرن بدائرة المركز وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين إصابة كل من "بهاء الدين محمد أحمد" 35 عامًا، مقيم بكفر الدوار مصاب بجروح وسحجات وكدمات متفرقة، و"طارق محمد هنيدي" 30 عامًا، مقيم بكفرالدوار، مصاب بكدمات بالزراعيين، "عبدالعاطي محمد عبد العاطي" 40 عامًا، مساعد شرطة بإدارة مرور كفر الدوار، مقيم بالعامرية، مصاب بكدمه شديدة بالظهر.

تم نقل المصابين لمستشفى كفر الدوار العام لاتخاذ العلاج اللازم وجاري تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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