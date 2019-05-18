ميناء دمياط يصدر 5 ألاف طن من الرمل

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينة حاويات و 4 سفن بضائع عامة، بينما غادر سفينتا حاويات و 3 سفن بضائع عامة .





و بذلك وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 22 سفينة ، بالإضافة إلى 13 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول .





كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1343 طن قمح .





في حين غادر عدد 64 سيارة نقل محملة بـ 3417 طن قمح .





وبذلك وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 174718، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 77755 طنا.





وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 13438 طن فوسفات و 477 طن ألواح أرز و 3700 طن مولاس و 5150 طن رمل .