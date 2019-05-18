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ميناء دمياط يصدر 5 ألاف طن من الرمل

السبت 18/مايو/2019 - 02:35 م
ميناء دمياط يصدر 5 ألاف طن من الرمل
ميناء دمياط
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الفجر الاقتصادي
 
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استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينة حاويات و 4 سفن بضائع عامة، بينما غادر سفينتا حاويات و 3 سفن بضائع عامة .

و بذلك وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 22 سفينة ، بالإضافة إلى 13 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول .

كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1343 طن قمح .

في حين غادر عدد 64 سيارة نقل محملة بـ 3417 طن قمح .

وبذلك وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 174718، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 77755 طنا.

وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 13438 طن فوسفات و 477 طن ألواح أرز و 3700 طن مولاس و 5150 طن رمل .
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