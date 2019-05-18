"3 طعنات".. النيابة تحقق مع مسجل خطر قتل حارسا أسفل كوبري الدقي



وتبين خلال التحقيقات، أن المتهم يدعى "علاء.ه" في العقد الثالث من عمره، مقيم بمنطقة بولاق الدكرور، ومسجل سرقات، كان يتردد على مكان الجريمة " أسفل كوبري الدقي" لجمع الخردة والقمامة، وبيعها.



وكان نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة، في كشف غموض العثور على جثة عامل أسفل كوبري الدقي، وتبين أن عامل لجمع الخردة والقمامة وراء قتله لسرقته، وتمكنت القوات من القبض عليه، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية، لمديرية أمن الجيزة بالواقعة.

بدأت النيابة العامة بشمال الجيزة، التحقيق مع مسجل خطر لاتهامه بقتل فرد حراسة ويدعى "كمال.ج.ال" معين على مواد البناء المخصصة لأعمال إصلاحات كوبري الدقي، كما طالبت سرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول المتهم.وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة، تلقي قسم شرطة الدقي بلاغا من النجدة يفيد العثور على شخص غارقا في دمائه داخل غرفة أسفل كوبري الدقي، وعلى الفور انتقل ضباط لمكان الحادث.وأضافت التحقيقات، أنه بالفحص تبين أن الجثة "كمال.ج.ال"، يبلغ من العمر 58 عاما، يعمل فرد حراسة على مواد البناء المخصصة لأعمال إصلاحات الكوبري، يرتدي كامل ملابسه، وبها آثار 3 طعنات أسفل الذقن وأخرى في الرقبة، وبعثرة في محتويات الغرفة.