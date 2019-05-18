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البحرين تطلب من مواطنيها الموجودين في العراق وإيران المغادرة فورا

السبت 18/مايو/2019 - 02:36 م
البحرين تطلب من مواطنيها الموجودين في العراق وإيران المغادرة فورا
وزارة الخارجية البحرينية
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وكالات
 
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حذرت وزارة الخارجية البحرينية مواطنيها من السفر إلى إيران والعراق، بسبب الأوضاع غير المستقرة التي تشهدها المنطقة والتهديدات القائمة، داعية المواطنين المتواجدين في إيران والعراق إلى المغادرة فورا حفاظا على أمنهم وسلامتهم.

 

وذكر بيان صادر عن الخارجية البحرينية، اليوم السبت: "تهيب وزارة خارجية مملكة البحرين بالمواطنين الكرام عدم السفر إلى كل من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية العراق في الوقت الراهن، نظرا للأوضاع غير المستقرة التي تشهدها المنطقة والتطورات الخطيرة والتهديدات القائمة وما تحمله من مخاطر كبيرة على الأمن والاستقرار، مشددة على ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر".

 

وأضاف البيان: "وتدعو وزارة الخارجية كافة المواطنين المتواجدين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية العراق إلى ضرورة المغادرة فورا وذلك ضمانا لأمنهم وحفاظًا على سلامتهم".

 

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