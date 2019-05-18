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إخلاء سبيل 11 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية

السبت 18/مايو/2019 - 02:36 م
إخلاء سبيل 11 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية
صورة أرشيفية
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مـروة هيـكل
 
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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم طره، إخلاء سبيل 11 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية رقم 828 لسنة 2017 حصر أمن دولة، بتدابير احترازية.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين مجموعة من التهم منها التحريض ضد مؤسسات الدولة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة.
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