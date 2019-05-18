قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم طره، إخلاء سبيل 11 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية رقم 828 لسنة 2017 حصر أمن دولة، بتدابير احترازية.



