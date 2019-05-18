غدا.. 8 طلاب يؤدون امتحانات أولى الثانوى بالنظام الورقي بالبحر الأحمر

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أعلنت نورا كامل فاضل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أن المديرية استعدت لامتحانات الصف الأول الثانوى غدًا على الـ"تابلت"، مؤكدة أن جميع مدارس المحافظة ستؤدي الامتحان بالجهاز، إلا مدرسة واحدة بها 8 طلاب بالصف الأول الثانوي، وهي مدرسة أبو غصون الثانوية، يؤدي طلابها الامتحان بالنظام الورقي.



وقالت وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، سوف يؤدى طلاب مدرسة أبو غصون الثانوية والذى يبلغ عددهم 8 طلاب الامتحان غدا بالنطام الورقي وليس التابلت لوجود مشكلات فى الكهرباء والمرافق داخل المدرسة تعوق تشغيل التابلت واتصاله بالشبكة ولوجودها بمنطقة جبلية جنوب البحر الأحمر.