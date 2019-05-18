الزناتي: فرقة سوهاج للفنون الشعبية على مسرح نقابة الصحفيين اليوم
السبت 18/مايو/2019 - 02:35 م
ميسون أبو الحسن
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صرح حسين الزناتي السكرتير العام المساعد لنقابة الصحفيين، ورئيس لجنة النشاط، بأن النقابة تستضيف مساء السبت، حفلاً لفرقة سوهاج للفنون الشعبية على مسرحها، بالتعاون مع هيئة قصور الثقافة، وذلك للصحفيين وأسرهم وذويهم بالمجان.
وقال "الزناتي" في تصريحات صحفية، إن العرض يأتي في إطار الاتفاق الذي جرى بين نقابة الصحفيين لإقامة ٤ عروض فنية لفرق الفنون الشعبية على مسرحها، والذي بدأ الخميس الماضي، مع فرقة العريش للفنون الشعبية، التي أقامت عرضًا فنيًا، حضره جمهور كبير؛ حيث قدمت الفرقة عرضًا مبهرًا للرقص الشعبي لأبناء العريش والتراث السيناوي، لقي إعجاب كل الحاضرين.
كما تنظم النقابة حفلًا لفرقة مطروح للفنون الشعبية يوم الإثنين المقبل ١٥ رمضان، وحفل فرقة بورسعيد للفنون الشعبية يوم الخميس المقبل ١٨ رمضان.
وقال "الزناتي" في تصريحات صحفية، إن العرض يأتي في إطار الاتفاق الذي جرى بين نقابة الصحفيين لإقامة ٤ عروض فنية لفرق الفنون الشعبية على مسرحها، والذي بدأ الخميس الماضي، مع فرقة العريش للفنون الشعبية، التي أقامت عرضًا فنيًا، حضره جمهور كبير؛ حيث قدمت الفرقة عرضًا مبهرًا للرقص الشعبي لأبناء العريش والتراث السيناوي، لقي إعجاب كل الحاضرين.
كما تنظم النقابة حفلًا لفرقة مطروح للفنون الشعبية يوم الإثنين المقبل ١٥ رمضان، وحفل فرقة بورسعيد للفنون الشعبية يوم الخميس المقبل ١٨ رمضان.
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