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ديوكوفيتش يواجه شفارتزمان بنصف نهائي روما

السبت 18/مايو/2019 - 02:32 م
ديوكوفيتش يواجه شفارتزمان بنصف نهائي روما
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وكالات
 
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تأهل الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالمياً بين لاعبي التنس المحترفين، إلى نصف نهائي بطولة روما لتنس الأساتذة ذات الألف نقطة بعد تغلبه على الأرجنتيني خوان مارتين ديل بوترو.

واستطاع ديوكوفيتش، بطل روما أربع مرات، أن يهزم ديل بوترو بمجموعتين مقابل واحدة بواقع 4-6 و7-6 (8-6) و6-4 بعد مباراة طويلة استمرت ثلاث ساعات ودقيقة.

وعقب فوزه هنأ ديوكوفيتش ديل بوترو على أدائه الجيد قائلاً: "أنا سعيد للغاية لأنك عدت".

وأبرز ديوكوفيتش أن "الحظ هو الذي صنع الفارق في اللحظات الحاسمة بالبطولة".

ويواجه ديوكوفيتش في نصف النهائي الأرجنتيني دييغو شفارتزمان الذي تغلب على الياباني كي نيشيكوري بنتيجة 6-4 و 6-2. 
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