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معارض قطري: الأعمال الإرهابية في الامارات والسعودية سببها تضييق الخناق على قطر وإيران

السبت 18/مايو/2019 - 02:33 م
معارض قطري: الأعمال الإرهابية في الامارات والسعودية سببها تضييق الخناق على قطر وإيران
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الفجر السعودي
 
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صرح المعارض القطري خالد الهيل أن تضييق الخناق على إيران وقطر وتركيا، سيزيد من وتيرة الأعمال الإرهابية فى الإمارات والسعودية.

وقال الهيل:" ثقوا تماما أن أى عملية إرهابية تخريبية ورائها قطر وإيران وتركيا".

وأضاف الهيل:"ضاق الخناق على إيران وقطر وتركيا فبدأت الأعمال الإرهابية تنشط فى الإمارات والسعودية، ثقوا تماما أن أى عملية إرهابية تخريبية ورائها قطر وإيران وتركيا، لذلك وفي الطريق لتحرير طهران يجب تحرير الدوحة من نظام الخزي والعار في قطر لحماية الأمة العربية والإسلامية من شر الفرس".

وكان مسؤول "رفيع " بوزارة الدفاع الأمريكية، " البنتاجون" أكد أن كافة المعلومات والمؤشرات تدل على أن مجموعات إرهابية مدعومة من إيران، تقف وراء عمليات التخريب التي استهدفت قطاع النفط في الإمارات والسعودية.

وقال المسؤول، في تصريحات وفقًا لقناة "الحرة" الأمريكية، إن الرد الأمريكي علي هذه العمليات التخريبية لا يمكن أن يتم عبر الوسائل العسكرية، لافتا إلى أنه لا أحد يرغب في الدخول في حرب مع إيران، وأن هناك رغبة في تفادي حدوث ذلك.

وأضاف أن الحشد العسكري الأمريكي الذي تم إرساله إلى منطقة الشرق الأوسط كان بهدف حماية القواعد العسكرية الأمريكية وأفراد الجيش الأمريكي بالمنطقة.
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المزيد عن: قطر تركيا ايران السعودية الامارات الأعمال الارهابية
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