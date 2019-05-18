رئيس القومي للتخطيط: الدولة تستهدف توطين الشباب في الصعيد

قال الدكتور علاء زهران، رئيس معهد القومي للتخطيط، إن الدولة تولي اهتماما كبير بالصعيد، متمثل في ضخ استثمارات في محافظات الصعيد، وإقامة مشروعات تنموية هناك.





وأشار "زهران"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حوار اليوم" المذاع عبر قناة "النيل للأخبار"، اليوم السبت، إلى أنه تم إنشاء هيئة تنمية الصعيد والتي تستهدف إحداث نقلة نوعية في الصعيد، مضيفًا أن الدولة تعمل على خفض معدل البطالة، والأمية والفقر في الصعيد.



