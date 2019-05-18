ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

رئيس القومي للتخطيط: الدولة تستهدف توطين الشباب في الصعيد

السبت 18/مايو/2019 - 02:32 م
رئيس القومي للتخطيط: الدولة تستهدف توطين الشباب في الصعيد
Advertisements
طباعة
هدى عبدالرازق
 
Advertisements
قال الدكتور علاء زهران، رئيس معهد القومي للتخطيط، إن الدولة تولي اهتماما كبير بالصعيد، متمثل في ضخ استثمارات في محافظات الصعيد، وإقامة مشروعات تنموية هناك.

وأشار "زهران"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حوار اليوم" المذاع عبر قناة "النيل للأخبار"، اليوم السبت، إلى أنه تم إنشاء هيئة تنمية الصعيد والتي تستهدف إحداث نقلة نوعية في الصعيد، مضيفًا أن الدولة تعمل على خفض معدل البطالة، والأمية والفقر في الصعيد.

ولفت إلى أن قانوني الاستثمار والمناطق الحرة أعطوا مزايا للمستثمرين للتوجه للصعيد، وتعمل الدولة على توفير كل الخدمات اللازمة لتنمية الصعيد وجذب المستثمرين إليه، وتوطين الشباب بالصعيد.
Advertisements
المزيد عن: محافظات الصعيد الشباب أخبار مصر
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الرابطة التونسية المحترفة الأولى
النجم الساحلي
-
x
16:00
-
الترجي الرياضي
الدوري الإسباني
ليفانتي
1
x
13:00
0
أتلتيكو مدريد
إشبيلية
-
x
16:15
-
أتلتيك بيلباو
الدوري الإيطالي
أودينيزي
0
x
15:00
0
سبال
ساسولو
-
x
20:30
-
روما
الدوري الألماني
بايرن ميونيخ
-
x
15:30
-
آينتراخت فرانكفورت
بوروسيا مونشنجلادباخ
-
x
15:30
-
بوروسيا دورتموند
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
21:00
-
ديجون