بـ123 صوتا.. جليلة بوزويتة تفوز في انتخابات المجلس الأعلى للقضاء





وقد أتى فوز بوزويتة بعد تحصّلها على 123 صوت من جملة 306 صوت مصرّح به، في حين تحصّل كل من معتز القرقوري على 104 صوتا ووليد قظوم على 79صوتا.





و يذكر بأن الهيئة قد أعلنت عن نتائج التصويت في الإنتخابات الجزئية للمجلس الأعلى للقضاء بخصوص أستاذ جامعي مختص في المالية العمومية والجباية، كنتائج أولية للإنتخابات التي خصّصت لها 11 مركز إقتراع.

تمكّنت جليلة بوزويتة من الفوز في الإنتخابات الجزئية للمجلس الأعلى للقضاء، بخصوص أستاذ جامعي مختص في المالية العمومية والجباية.