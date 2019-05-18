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قائد الحرس الثوري الإيراني: نحن في حرب استخباراتية كاملة مع واشنطن

السبت 18/مايو/2019 - 01:26 م
قائد الحرس الثوري الإيراني: نحن في حرب استخباراتية كاملة مع واشنطن
الحرس الثوري الإيراني
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وكالات
 
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أكد قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي أن بلاده في حرب استخباراتية كاملة مع الولايات المتحدة الأمريكية وجبهة أعداء النظام الإسلامي.

 

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن سلامي، قوله اليوم السبت "نحن في حرب استخباراتية كاملة مع الولايات المتحدة وجبهة أعداء النظام الإسلامي"، متابعا "هذه الحرب هي مزيج من الحرب النفسية والعمليات الإلكترونية، والتحركات العسكرية، والدبلوماسية، والترهيب والتخويف".

 

وأضاف سلامي "في هذه المعركة، لا ينبغي أن ننسى لحظة التفكير في الولايات المتحدة والتركيز على العدو، وتحديد استراتيجيات وأنماط السلوك لهذا العدو"، لافتا "النظام الأميركي فقد قوته واستحكامه، وهذا النظام في الظاهر والهيكل يرهب لكنه في الداخل متهشم العظام".

 

ووصف قائد الحرس الثوري ما تعيشه الولايات المتحدة بأنها "قصة تشبه برج التجارة العالمي الذي انهار بضربة"، معتبرا "المعركة الاستخباراتية المستمرة بين إيران والولايات المتحدة حقيقة وخطيرة".

 

وأكد سلامي "هيمنة الولايات المتحدة الأميركية على العالم في طريقها إلى الزوال وتقترب من نهايتها، ويجيب علينا أن نكون حذرين من المخاطر المحتملة التي قد تواجهنا في الظروف الحالية".

 

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المزيد عن: واشنطن حرب استخباراتية كاملة ايران والولايات المتحدة الحرس الثوري الإيراني
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