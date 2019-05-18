13 رمضان.. تعرف على فوائد الطماطم المذهلة

تقدم صفحة معلوماتيلا على الفيسبوك، في اليوم الثالث عشر 13 من شهر رمضان الكريم، نصائح وفوائد مذهلة نعرفها لأول مرة عن الطماطم





الطماطم لازم تتاكل فريش من غير اي تسخين او تعديل فيها للحفاظ على فوايدها وزي مابنقول في رمضان السنه دي "الخضروات ماتسخنهاش ياما فريش ياما بلاش".





الطماطم من الثمار الغنيه بالفيتامينات زي فيتامين A و C و K ومليانه ماغنسيوم وكالسيوم وبوتاسيوم علشان كده مثاليه في الصيام وتعوضنا عن كل المعادن والفيتامينات ومثاليه لهشاشة العظام ونقص الكالسيوم وضعف النظر وبتزود التركيز وطبعا الطماطم مليانه الياف تخليها تحسسنا بالشبع وبتنظم امتصاص السكر والدهون وتحتوي الطماطم على الكثير من مضادات الأكسدة القوية، كحمض الليبويك، والليكوبين (Lycopene) الذي يعطي الطماطم لونها الأحمر، والكولين، وحمض الفوليك، والبيتا كاروتين وكل هذه المواد لها دور مهم جدا في تنقية الجسم من السموم وحماية القلب والاوعية الدمويه وتقي من الأورام وتزيد من مناعة الجسم وتعالج التجاعيد وتزيل علامات الشيخوخة.





وقد أثبتت الدراسات الحديثه ان هذه المادة تتحول بالتسخين من شكل اسمه trans الى مادة اسرع في الامتصاص اسمها cis واكيد هتكون اقوى في الفوايد يعني لما نييجي نسخن عصير الطماطم على البوتجاز او بنسخنها في الطبيخ او بنحولها الى عجينة او صلصة كده بنخلي فوايد اليكوبين اقوى واسرع عن اللي موجود في الطماطم النيئه.



