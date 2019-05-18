ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

13 رمضان.. تعرف على فوائد الطماطم المذهلة

السبت 18/مايو/2019 - 01:18 م
13 رمضان.. تعرف على فوائد الطماطم المذهلة
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
تقدم صفحة معلوماتيلا على الفيسبوك، في اليوم الثالث عشر 13 من شهر رمضان الكريم، نصائح وفوائد مذهلة نعرفها لأول مرة عن الطماطم

الطماطم لازم تتاكل فريش من غير اي تسخين او تعديل فيها للحفاظ على فوايدها وزي مابنقول في رمضان السنه دي "الخضروات ماتسخنهاش ياما فريش ياما بلاش".

الطماطم من الثمار الغنيه بالفيتامينات زي فيتامين A و C و K ومليانه ماغنسيوم وكالسيوم وبوتاسيوم علشان كده مثاليه في الصيام وتعوضنا عن كل المعادن والفيتامينات ومثاليه لهشاشة العظام ونقص الكالسيوم وضعف النظر وبتزود التركيز وطبعا الطماطم مليانه الياف تخليها تحسسنا بالشبع وبتنظم امتصاص السكر والدهون وتحتوي الطماطم على الكثير من مضادات الأكسدة القوية، كحمض الليبويك، والليكوبين (Lycopene) الذي يعطي الطماطم لونها الأحمر، والكولين، وحمض الفوليك، والبيتا كاروتين وكل هذه المواد لها دور مهم جدا في تنقية الجسم من السموم وحماية القلب والاوعية الدمويه وتقي من الأورام وتزيد من مناعة الجسم وتعالج التجاعيد وتزيل علامات الشيخوخة.

وقد أثبتت الدراسات الحديثه ان هذه المادة تتحول بالتسخين من شكل اسمه trans الى مادة اسرع في الامتصاص اسمها cis واكيد هتكون اقوى في الفوايد يعني لما نييجي نسخن عصير الطماطم على البوتجاز او بنسخنها في الطبيخ او بنحولها الى عجينة او صلصة كده بنخلي فوايد اليكوبين اقوى واسرع عن اللي موجود في الطماطم النيئه.

 فقد وجدت معظم الدراسات ان الاتاحة الحيويه يعني بالعربي سرعة الاستفاده للشكل Cis الموجود في الطماطم بعد تسخينها أقوى وامتصاصه اسرع اربعة اضعاف من الشكل trans الموجود في الطماطم النيئة او الغير مطهيه.
Advertisements
المزيد عن: فوائد الطماطم شهر رمضان رمضان 2019 رمضان الطماطم الثالث عشر من رمضان 13 رمضان
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الرابطة التونسية المحترفة الأولى
النجم الساحلي
-
x
16:00
-
الترجي الرياضي
الدوري الإسباني
ليفانتي
-
x
13:00
-
أتلتيكو مدريد
إشبيلية
-
x
16:15
-
أتلتيك بيلباو
الدوري الإيطالي
أودينيزي
-
x
15:00
-
سبال
ساسولو
-
x
20:30
-
روما
الدوري الألماني
بايرن ميونيخ
-
x
15:30
-
آينتراخت فرانكفورت
بوروسيا مونشنجلادباخ
-
x
15:30
-
بوروسيا دورتموند
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
21:00
-
ديجون