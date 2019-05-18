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مهدي جمعة: "التونسي فقد الثقة في نخبته وفي السياسيين وفي مؤسسات الدولة"

السبت 18/مايو/2019 - 01:16 م
مهدي جمعة: التونسي فقد الثقة في نخبته وفي السياسيين وفي مؤسسات الدولة
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مروى الجلاصي
 
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إعتبر رئيس حزب البديل مهدي جمعة، أنّ هيئة الحقيقة والكرامة حادت عن أهدافها، وعوض أن تحقّق المصالحة بين التونسيين أصبحت تحاكم رموز الدولة التونسية، في إشارة إلى محاكمة الزعيم الحبيب بورقيبة في قضية إغتيال المناضل صالح بن يوسف.

وأضاف في تصريح لموزاييك بصفاقس مساء أمس الجمعة 18 ماي 2019،  قوله "عمل هيئة الحقيقة والكرامة هو تحقيق المصالحة بين التونسيين وتاريخهم والعمل على بناء المستقبل المشترك بثقة، لكن لا المصالحة تحقّقت ولا المستقبل تم بناؤه".

وفي سياق آخر، قال جمعة خلال حوار مفتوح تحت عنوان "رؤية البديل للخروج من الأزمة" إنعقد في صفاقس، أنّ أزمة البلاد ثلاثيّة الأوجه إقتصادية وإجتماعية مسّت المواطن، وأخرى سياسية تطوّرت وإستفحلت من أزمة داخل حزب إلى انقسام الأحزاب ووصلت إلى هرم السلطة"، متابعا "لكن تبقى أزمة ثقة أكبر الأزمات لأنّ التونسي فقد الثقة في نخبته وفي السياسيين وفي مؤسسات الدولة".
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