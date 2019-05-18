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بريانكا تشوبرا بفستان الأميرة ديانا

السبت 18/مايو/2019 - 01:13 م
بريانكا تشوبرا بفستان الأميرة ديانا
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الفجر الفني
 
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أبهرت النجمة الهندية "بريانكا تشوبرا"، 40 مليون من متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهرت على السجادة الحمراء لمهرجان "كان" السينمائي، بفستان مشابه لفستان الأميرة الراحلة "ديانا"، بعد أكثر من 30 عاما.

 وبدت "بريانكا" رائعة الجمال في ثوبها الأبيض، المستوحى من إطلالة ملكة القلوب "ديانا"، وقتما حضرت مهرجان السينما، برفقة زوجها الأمير “تشارلز” في صيف عام 1987.

وارتدت دوقة ويلز الراحلة ثوبها من تصميم كاثرين ووكر باللون الأزرق الجليدي، فيما ارتدت "بريانكا" 36 عاما، التصميم ذاته لكن باللون الأبيض، من تصميم الماركة اللبنانية حنيدة، والذي يتميز برقبة مستقيمة بلا أكمام وروح ملكية.

أثنت جماهير "إنستجرام" على بريانكا، وهو عكس ما تلقته الأميرة الراحلة، التي تسببت في ضجة كبيرة عندما حضرت مهرجان السينما باحتفال آنذاك، حيث شاهد الزوج الملكي العرض الأول من فيلم "The Whales of August".

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