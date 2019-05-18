نبيل بفون: "نتوقع تجاوز مليون مواطن في عملية تسجيل يوم 22 ماي"

أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون، أن عدد المسجلين الجدد بلغ مساء امس 957.942 منها 54% من الإناث و46 % من الذكور.





ولفت إلى أن 45 % من المسجّلين الجدد، أعمارهم تتراوح بين 18 و25 سنة و22% أعمارهم تتراوح بين 26 و35 سنة.





وأكد بفون أنّ الهيئة تتوقع بلوغ مليون و100 ألف عملية تسجيل يوم 22 ماي تاريخ إغلاق باب التسجيل، مستبعدا إمكانية التمديد في فترة التسجيل.