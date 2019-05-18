تحذير أمريكي للطائرات أثناء التحليق فوق الخليج
حذرت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية،
الخطوط الجوية التجارية في الولايات المتحدة، أثناء تحليق الطائرات فوق مياه الخليج
العربي وخليج عمان، مع استمرار تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران.
وقالت الإدارة في التحذير الذي أصدرته،
الخميس، ونشرته في وقت متأخر من مساء الجمعة، إن الخطوة تأتي وسط "تزايد في الأنشطة
العسكرية والتوترات السياسية في المنطقة مما يشكل خطرا عرضيا متزايدا على عمليات الطيران
المدني الأمريكية، بسبب احتمالات، مثل إساءة التقدير أو اللبس في تمييز هوية الطائرات".
وأفاد التحذير بأن "جميع الطائرات
التجارية التي تحلق فوق مياه الخليج العربي وخليج عمان بحاجة إلى أن تكون على علم بالأنشطة
العسكرية والتوتر السياسي المتزايد".
وتزايد التوتر في الأيام القليلة الماضية
بسبب مخاوف من اندلاع صراع أمريكي إيراني.
وسحبت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي
عددامن دبلوماسييها من سفارتها في بغداد، بعد هجمات في مطلع الأسبوع الماضي على أربع
ناقلات للنفط في الخليج.
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