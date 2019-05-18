الدفاع المدني يشارك المتطوعين بمدينة تبوك توزيع وجبات الإفطار على الصائمين

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شاركت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك أمس ممثلة بقسم السلامة المتطوعين من فريق نبض الحياة التطوعي بمدينة تبوك، أعمالهم في توزيع وجبات الإفطار على سالكي الطرق كما قامت المديرية بتوزيع العديد من المنشورات التوعوية.



وأثنى قائد فريق نبض الحياة المهندس عبد الرحمن بن عبد الحفيظ بن نوح على التعاون الكبير بين المديرية والفريق الذي يأتي في إطار تعزيز التكامل والتنسيق بين الأجهزة الخيرية والإدارات الخدمية المختلفة لمواكبة التطور التعاوني، انطلاقًا من دعم واهتمام حكومتنا الرشيدة- أيدها الله- بهذا الجانب، وانسجامًا مع رؤية المملكة 2030.



وقال المهندس بن نوح: أن الفريق في هذا العام يعمل على التوعية لسائقي المركبات وايجاد فرص تطوعية اجتماعية تثقيفية بتوزيع 23ألف وجبة على الصائمين في 20 يومًا، مشيرا إلى أن الفريق قام منذ بداية اليوم الأول من شهر رمضان المبارك بالتعاون مع المؤسسات الأهلية بالمنطقة بتوزيع العديد من الوجبات الغذائية بعدد 11الف وجبة بمشاركة 70 متطوعا في التوزيع، و110 فتاة قمن بتغليف الوجبات وتحضيرها وعدد ساعات تطوعية يتجاوز 4000 ساعة تطوعية.



وأضاف: يعمل فريق نبض الحياة بمنطقة تبوك وكغيره من الفرق التطوعية بالَمملكة على إرساء وتحقيق التنمية التكافلية في المجتمع وتشجيع العطاء بلا مقابل، الأمر الذي إنعكس إيجابا على أعضاء وفريق نبض الحياة وعزز من مشاركاتهم الرائدة وجعل لهم الأسبقية في الأعمال التطوعية التي تفتخر بها المنطقة وأبناؤها.