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السيطرة على حريق شب في 25 نخلة ومخلفات زراعية بطوخ

السبت 18/مايو/2019 - 01:07 م
السيطرة على حريق شب في 25 نخلة ومخلفات زراعية بطوخ
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محمد نبيل
 
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سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، على حريق شب في 25 نخلة وكمية من المخلفات الزراعية في المنطقة الفاصلة بين مدرسة وكلية الزراعة بقرية مشتهر مركز طوخ.

وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي أمرت بانتداب المعمل الجنائي لفحص الحريق وتحديد أسبابه وملابساته.

حيث تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من الحماية المدنية بنشوب حريق في مدرسة الزراعة بقرية مشتهر مركز طوخ.

وانتقل على الفور النقيب محمد بدوي رئيس وحدة الحماية المدنية بطوخ و4 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده.

وتبين من المعاينه نشوب الحريق في 25 نخلة تفصل بين كلية ومدرسة الزراعة بقرية مشتهر لها بسبب اشتعال النيران في كمية من المخلفات أسفل النخل ورجحت أجهزة الأمن أن يكون أحد العاملين بجمع المخلفات وأشعل فيها النيران للتخلص منها، ما تسبب في اشتعال النيران في النخل.

وتم السيطرة على الموقف ويجرى حاليا عمليات التبريد لموقع الحريق حيث تسبب الحريق في سحابة دخان كثيف بالمنطقة.

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