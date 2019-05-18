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مسلسل أبو جبل يتصدر مؤشرات البحث على جوجل

السبت 18/مايو/2019 - 01:02 م
مسلسل أبو جبل يتصدر مؤشرات البحث على جوجل
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الفجر الفني
 
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تصدرت الحلقة الثانية عشر من مسلسل أبو جبل تريند موقع البحث العالمي جوجل، بعد عرض الحلقة الثانية عشر منه أمس.

شهدت أحداث الحلقة الثانية عشر من مسلسل أبو جبل ذهاب "حسن" مصطفى شعبان، لوالد حبيبة شقيقه رزق، ووجه له رسالة شديدة اللهجة بسبب ضرب شقيقه على يد رجاله.

وأمرت النيابة بتجديد حبس "شعبان" أحمد حبشى 45 يوما، إذ إن المحامى أكد لـ"حسن" أن الأمر أصبح معقدا والأدلة ضد "شعبان".

وألقت الشرطة القبض على "سعد" دياب لإمضائه شيكات بدون رصيد لحماه محمود البزاوى، حيث إن حماه قدم الشيكات للنيابة للضغط على حسن حتى يتنازل له عن الشركة.

وتنتهي أحداث الحلقة بتنازل "وجيه" محمود البزاوى عن المحضر، وبعد خروج سعد من السجن ذهب لـ"حسن" ليحصل منه على التنازل.

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