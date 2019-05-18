الإثنين المقبل.. الشاهد يعقد مجلسا وزاريا حول قطاع النقل

أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد، أنه سيتم يوم الاثنين القادم عقد مجلس وزاري سيخصص لقطاع النقل، بما فيه نقل العاملات الفلاحيات، وكذلك النقل الجوي والمشاكل التي تعيشها الناقلة الوطنية (الخطوط الجوية التونسية)، مؤكدا ان هذا المجلس الوزاري ستتمخض عنه جملة من القرارات المهمة.





واكد الشاهد ان منظومة « احميني » ستوفر التغطية الاجتماعية لـ500 ألف امرأة ريفية، مبيّنا أن هذه التغطية ستشمل كذلك الضمان ضد حوادث الشغل وضمان الحق في التقاعد عبر مساهمات يومية بسيطة.





وأضاف رئيس الحكومة، بأن منظومة « احميني » تندرج في إطار تكريس الدور الاجتماعي للدولة إزاء الفئات الهشّة.