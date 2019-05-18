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الكاف يستلم ستاد الإسكندرية الأسبوع المقبل

السبت 18/مايو/2019 - 01:02 م
الكاف يستلم ستاد الإسكندرية الأسبوع المقبل
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الفجر الرياضي
 
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أعلن الدكتور شريف سعد، مدير إستاد الإسكندرية، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" سيتسلم الإستاد بداية الأسبوع المقبل، وذلك بعد انتهاء أعمال الصيانة، ولكن يتبقى عدد من الأمور التجميلية أمام الإستاد.

ومن المقرر أن يتسلم الاتحاد الأفريقي الإستاد قبل شهر كامل من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستقام في مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبلين، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في التاريخ.

ويستقبل إستاد الإسكندرية مباريات منتخبات المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية والتي تضم كلا من نيجيريا وغينيا وبوروندي مدغشقر.

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