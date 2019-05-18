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انهيار جزئي بكوبري عزبة "محمد أفندي" بالشرقية "صور"

السبت 18/مايو/2019 - 01:02 م
انهيار جزئي بكوبري عزبة محمد أفندي بالشرقية صور
الانهيار
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إسلام علي وسمر السيد
 
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انهار جزء من كوبري عزبة "محمد أفندي" بناحية "سماكين الغرب" بدائرة مركز الحسينية، بمحافظة الشرقية.

وقال المحاسب علي الصناديلي، رئيس مركز ومدينة الحسينية، إن الانهيار وقعَّ بجزء بسيط من الكوبري، مشيرًا إلى التواصل مع مدير مديرية الري بالمحافظة، لإصلاح الانهيار في أسرع وقت.
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