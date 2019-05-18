انهيار جزئي بكوبري عزبة "محمد أفندي" بالشرقية "صور"
السبت 18/مايو/2019 - 01:02 م
إسلام علي وسمر السيد
Advertisements
Advertisements
انهار جزء من كوبري عزبة "محمد أفندي" بناحية "سماكين الغرب" بدائرة مركز الحسينية، بمحافظة الشرقية.
وقال المحاسب علي الصناديلي، رئيس مركز ومدينة الحسينية، إن الانهيار وقعَّ بجزء بسيط من الكوبري، مشيرًا إلى التواصل مع مدير مديرية الري بالمحافظة، لإصلاح الانهيار في أسرع وقت.
وقال المحاسب علي الصناديلي، رئيس مركز ومدينة الحسينية، إن الانهيار وقعَّ بجزء بسيط من الكوبري، مشيرًا إلى التواصل مع مدير مديرية الري بالمحافظة، لإصلاح الانهيار في أسرع وقت.
Advertisements