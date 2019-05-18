تجديد حبس 4 عاطلين خطفوا طفلا وطلبوا 2 مليون جنيه فدية من أسرته بالشرقية

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قرر قاضي المعارضات بمحكمة مشتول السوق الجزئية، بالشرقية، تجديد حبس 4 عاطلين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لقيامهم بخطف طفلًا من أمام منزله بدائرة مركز مشتول السوق.



كان اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من أسرة الطفل "وائل محمود" 14 سنة، مُقيم بدائرة مركز شرطة مشتول السوق، بقيام مجهولين بخطفه من أمام منزل أسرته.



وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث جنائي بقيادة العميد عمرو رؤوف، رئيس مباحث المديرية، بإشراف اللواء محمد والي، مدير المباحث، وبتفريغ كاميرات المراقبة الموجوده بمحيط منزل الطفل، تبين أن سيارة سوداء كان يستقلها أربعة أشخاص وراء الواقعة، حيث خطفوا الطفل من أمام المنزل وطلبوا فدية 2 مليون جنيه.



أسفرت الجهود عن تحديد مرتكبى الواقعة، وهم أربعة أشخاص سبق اتهامهم والحكم عليهم فى العديد من القضايا (مخدرات – سرقة بالإكراه – خطف - تبديد )، فيما جرى تحديد محل إقامة المتهمين وأماكن ترددهم بمدينة العبور بالقليوبية، ومدينة السلام بالقاهرة، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بعدة مأموريات بالتنسيق مع مديريتى أمن القاهرة والقليوبية، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة، وذلك لقيام أحدهم بشراء بضائع من والد المجنى عليه بالقسط ولم يقم بسداد الأقساط وفر هاربًا، ولعلمه بثرائه عقد العزم على إختطاف نجله وطلب فدية مالية نظير إطلاق سراحه مستعينًا بباقى المتهمين، وبإرشادهم تم العثور على المجنى عليه بمسكن أحدهم وتم إعادته سالمًا لأهليته، كما تم ضبط السيارة والهاتف المحمول المستخدمان فى إرتكاب الواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.