تونس الأولى عربيا وإفريقيا في مؤشر حقوق الطفل لسنة 2019

إحتلت تونس المركز الأول عربيا وإفريقيا في مؤشر حقوق الطفل لسنة 2019، متفوقة على بعض الدول المتقدمة على غرار النرويج وأستراليا وغيرها.





ويعتمد التقرير على 5 مجالات أساسية لتصنيف الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.



