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تونس الأولى عربيا وإفريقيا في مؤشر حقوق الطفل لسنة 2019

السبت 18/مايو/2019 - 12:49 م
تونس الأولى عربيا وإفريقيا في مؤشر حقوق الطفل لسنة 2019
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مروى الجلاصي
 
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إحتلت تونس المركز الأول عربيا وإفريقيا في مؤشر حقوق الطفل لسنة 2019، متفوقة على بعض الدول المتقدمة على غرار النرويج وأستراليا وغيرها.

ويعتمد التقرير على 5 مجالات أساسية لتصنيف الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.

ولئن جاءت تونس في المركز الـ15 عالميا في هذا المؤشر وحققّت تقدما في مجال حقوق الطفل، فإن بعض المراقبين يرونها أن ذلك لم يحد من التجاوزات والإنتهاكات المسجّلة في حق الأطفال، حيث تشهد تونس عديد الظواهر السلبية، على غرار الإعتداءات الجنسية والإنقطاع المبكر عن التعليم وتشغيل الأطفال القصر والإتجار بهم.
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