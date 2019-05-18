عاجل.. الأهلي يُنهي أول صفقاته للموسم المقبل
السبت 18/مايو/2019 - 12:56 م
الفجر الرياضي
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توصل مسئولو النادي الأهلي إلى اتفاق شبه نهائي مع كريم بامبو لاعب الإسماعيلي للانضمام إلى القلعة الحمراء في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ووقع اللاعب على عقود انضمامه للأهلي، في وقت سابق، ليقوم مسئولو النادي الأحمر بإبلاغه بأنهم سيقومون بتفعيل العقد.
وظهر بامبو بشكل ممميز مع الإسماعيلي هذا الموسم، حيث أحرز ٧ أهداف وصنع هدفا أخر.
ولن يدفع الأهلي إلى الإسماعيلي أي مبالغ مادية نظير الحصول على خدمات بامبو لأن عقد اللاعب ينتهي مع الدراويش نهاية الموسم.
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