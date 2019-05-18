المستشار النمساوي يستبعد العمل مع هاينز كريستيان ستراتش

استبعد المستشار النمساوي سيباستيان كورتز المزيد من التعاون مع نائب رئيس الجمهورية، هاينز كريستيان ستراتش، الذي ظهر في العديد من مقاطع الفيديو المثيرة للجدل، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية، نقلًا عن بمصادرها.





ووفقَا للوكالة، يزعم أن "ستراتش" عرض على هذه امرأة روسية صفقة سرية ووعد بالوصول إلى العقود الحكومية في النمسا في مقابل تقديم مساعدة مالية لحزبه في الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر 2017.





وادعت صحيفة "شبيجل" وصحيفة "سيدوتشي تسايتونج"، أن الاجتماع، الذي انعقد في إيبيزا في العام 2017، قبل أن يصبح "ستراتش" نائبًا للمستشار، حضره أيضًا سياسي آخر من حزب الحرية النمساوي، يوهان جودنوس.



